Michelle Hunziker, la dedica di Eros: «'Più bella cosa' è la canzone della mia vita»

di Cristina Siciliano

"Più bella cosa", il brano emblematico della storia d'amore tra Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker. Al di là del divorzio, oggi la conduttrice guarda al passato con gratitudine: i due sono stati legati per circa 11 anni e il divorzio è avvenuto nel 2022. Dopo un periodo turbolento e anni di freddezza i due ex ormai sono riusciti a trovare la serenità soprattutto dopo la nascita del nipotino Cesare, figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza.

Aurora Ramazzotti, il figlio Cesare è già il fan numero uno di nonno Eros: «Questa canzone lo calma sempre»

Le parole di Michelle Hunziker

Michelle Hunziker durante la prima puntata del suo show Mission Impossible, nel 2020, ha voluto sul palco l'ex marito e insieme hanno cantato Più bella cosa. «Eros mi ha dedicato "Più bella cosa", non posso scegliere che questa come canzone della vita - ha sottolineato Michelle Hunziker a Tv Sorrisi e Canzoni -. È stato molto emozionante ritrovarsi sul palco a Michelle Impossible nel 2022 e sentirgliela cantare. La vita è incredibile, fa dei giri pazzeschi, i cerchi si chiudono e questa ne è la colonna sonora.

La musica

Una vita al passo con la musica: per Michelle Hunziker e le sue figlie è una compagna di vita. «Con le mie figlie piccole Sole e Celeste ho un patto: quando le porto a scuola loro possono fare le dj però ogni giorno devono cambiare canzoni e studiare un pochino e argomentare le loro scelte - ha sottolineato Michelle Hunziker -. Sole adora Billie Elish e Olivia Rodrigo, Celeste preferisce Miley Cyrus e Taylor Swift. Aurora invece sarà anche l'influenza del papà Eros ascolta ogni stile musicale di ogni periodo storico, lei è pazzesca. Ogni mattina mi sveglio, sistemo, apparecchio per la prima colazione e accendo la radio. Adoro i pezzi evergreen, dagli anni 80 in poi, Lionel Richie, Simple Minds, Madonna. Sveglio le bambine con la radio».

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Maggio 2024, 17:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA