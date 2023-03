Michelle Hunziker, il quesito social: «Vi fate mai delle domande esistenziali?»

di Redazione web

Michelle Hunziker ha pubblicato sul proprio profilo Instagram alcune storie in cui si mostra pensierosa e riflessiva e pone un quesito insolito ai propri follower: «Voi vi fate mai delle domande esistenziali». La conduttrice svizzera ha poi messo a disposizione dei suoi fan un "box delle domande" in cui, chi vuole, può esprimere la propria opinione. Michelle è molto attiva sui social e comunica spesso in modo diretto con i suoi cinque milioni e mezzo di follower.

Michelle Hunziker, Celeste compie 8 anni, la svolta nella sua vita: Aurora le svela il segreto, cosa sta per succedere

Aurora Ramazzotti, pancione esplosivo: «Sei incinta da sei anni o sbaglio?». Nuova polemica, lei stavolta risponde

Michelle Hunziker, cosa mangia per stare sempre in forma? Le sue stories su Instagram stupiscono tutti

La storia Instagram di Michelle Hunziker

Nelle ultime storie Instagram che Michelle Hunziker ha postato, dice: «Voi vi ponete mai delle domande esistenziali? Io a volte sì e spesso mi capita nei momenti di relax in cui la mia mente viaggia. Se volete confidarvi vi lascio il box per raccontarmi le vostre». Michelle ha sempre dichiarato di essere molto affezionata ai suoi fan e proprio per questo motivo le fa sempre piacere confrontarsi con loro. Inoltre, spesso ringrazia chi la segue per dimostrarle sempre tanto affetto e calore. Ad esempio, il suo show "Michelle Impossible" ha riscosso un grande successo.

Per Michelle Hunziker le soddisfazioni non sono però, solo di tipo lavorativo, ma anche di tipo personale: la conduttrice svizzera infatti, sta per diventare nonna del suo primo nipotino. Pochi giorni fa, Michelle ha mostrato ai suoi fan come, con l'aiuto delle sue bambine, stesse montando la culla e il fasciatoio per il nascituro.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Marzo 2023, 20:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA