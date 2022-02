Michelle Hunziker, countdown per il suo show in onda da domani. Con Aurora su Instagram: «Una bomba»

E' tutto pronto per Michelle Impossible, il nuovo spettacolo di Michelle Hunziker che andrà in onda su Canale 5, domani sera, 16 febbraio, e il 23 febbraio. Nello womanshow della showgril svizzera ci saranno molti ospiti, tra cui la figlia Aurora Ramazzotti, avuta dal precedente matrimonio con Eros Ramazzotti, anche lui tra gli invitati. A 24 ore dall'inizio, mamma e figlia pubblicano su Instagram delle stories in cui preparano i fan alla prima puntata. «Mamma ti vedo un po' stressata» chiede Aurora a Michelle, che risponde: «Ma secondo te come sta venendo?». «Secondo me è na bomba» risponde la figlia.

Con un simpatico filtro Instagram, madre e figlia parlano a tu per tu con i follower: «Tra l'altro è finito ormai, quel che è fatto è fatto» continua Aurora per rassicurare la madre, che aggiunge: «Domani! Tomorrow..» e ridendo: «Ma che cacchio di filtro mi hai fatto scaricare». «Queste siamo noi dopo la puntata di ieri» continua Aurora riferendosi al filtro.

il woman show prevede due serate evento, supportate dall'orchestra diretta dal Maestro Valeriano Chiaravalle: Michelle Hunziker condurrà, canterà, ballerà e si racconterà, ripercorrendo anche grazie alla presenza dei tanti amici e colleghi i suoi 25 anni di carriera.

