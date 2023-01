Michelle Hunziker compie 46 anni, gli auguri speciali di Aurora: «Una vita insieme». La sorpresa di Sole e Celeste

di Redazione Web

Michelle Hunziker spegne oggi 46 candeline. Un dolcissimo risveglio quello della conduttrice che ha ricevuto il primo regalo direttamente dalle figlie Sole e Celeste, nate dalla precedente relazione con Tomaso Trussardi: le piccole, di 7 e 9 anni, si sono svegliate presto per prepare una piccola sorpresa alla loro mamma.

A fare gli auguri non poteva mancare di certo la primogenita Aurora Ramazzotti, che tra poco renderà Michelle nonna per la prima volta.

Il compleanno di Michelle

Sole e Celeste, in occasione del compleanno della mamma, hanno preparato un piccolo panettone ricoperto poi dalle candeline già accese pronte dunque per essere spente e per poter esprimere i desideri. «Che bel risveglio», scrive a corredo la conduttrice mentre mostra il pensiero speciale ricevuto dalle due bambine.

In sottofondo poi si sentono le voci delle bimbe che, come sottolineano, hanno pensato di regalare alla mamma una nuova cover per lo smartphone, rendendola così ancora più felice.

La giornata si prospetta essere piena di impegni, ma Michelle non può rinunciare di certo al suo allenamento quotidiano. Perchè non cominciare la giornata con 20 minuti di esercizi super intensi? «No time to workout…ma 20 minuti in casa ci stanno per far partire la giornata carica», ha scritto a corredo la futura nonna mentre esegue i jump squat.

Gli auguri di Aurora

Aurora Ramazzotti per fare gli auguri alla mamma ha deciso di fare un tuffo nel passato: la primogenita ha condiviso sul suo profilo Instagram alcune vecchie foto che la ritraggono da piccola, in compagnia della mamma. «Buon compleanno alla mia regina. Quante avventure ci aspettano ancora», scrive. Continua: «Una vita insieme», aggiunge a corredo di uno scatto mamma e figlia al mare.

Ultimo aggiornamento: Martedì 24 Gennaio 2023, 12:20

