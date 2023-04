Michelle Hunziker versione pasticciera lecca il cioccolato (svizzero) dal cucchiaio: «Ecco il senso di questa esperienza»

di Redazione web

Michelle Hunziker in questo momento si trova in Svizzera con le sue bambine Sole e Celeste con le quali sta trascorrendo alcuni giorni a Interlaken. Nei giorni scorsi, la conduttrice e le figlie hanno visitato il ghiacciaio, dentro al quale si sono anche scattate diverse foto. Nel lunedì di Pasquetta, invece, Michelle si è data alla pasticceria: sta partecipando, infatti, a un workshop sul cioccolato.

Cappello rosso da pasticciere, grembiule bianco, spatola e scodella in mano. Michelle Hunziker si è presentata così nelle sue ultime storie Instagram dove ha spiegato ai suoi follower che oggi avrebbe partecipato a una lezione in cui le veniva insegnato come fare le tavolette di cioccolato. In un altro video si vede la conduttrice svizzera che è intenta a mescolare in modo molto veloce, prima che si rapprenda, il cioccolato, mentre nell'ultimo video postato, Michelle assaggia il cioccolato dal cucchiaio e dice: «Il senso di questa esperienza è questo».

Michelle Hunziker è molto attiva sui propri profili social perché ama rimanere in contatto con i suoi follower che la seguono molto appassionatamente. La conduttrice su Instagram conta più di cinque milioni e mezzo di fan.

