Michelle Hunziker, caschetto biondo per la showgirl: boom di like per il nuovo taglio

Michelle Hunziker ci dà un taglio. Nuovo look per la showgirl che ha optato per un caschetto per dare un taglio netto al passato e ai suoi lunghi capelli biondi.

Lei stessa, su Instagram, ha comunicato ai fan la scelta pubblicando un post con un selfie e la didascalia: «Le grandi rivoluzioni si fanno in silenzio».

Dopo le vacanze, la conduttrice, pronta a tornare dietro al bancone di "Striscia la notizia", ha deciso di ripartire con una nuova immagine di sè che i follower hanno dimostrato di apprezzare moltissimo con una valanga di like.

Negli scatti su Instagram, Michelle mostra il suo bellissimo sorriso, in una posa più ammiccante e seducente che mai. Un cambiamento improvviso e in gran segreto, senza preavviso, come lei stessa scrive.

Solo un giorno fa la conduttrice infatti aveva condiviso delle immagini con la figlia Aurora e alcune da sola e la chioma a cui tutti erano abituati era ancora lunga e fluente.

Ultimo aggiornamento: Martedì 31 Agosto 2021, 11:26

