Michelle Hunziker, i cani la imitano: «Mi hanno vista e hanno preso spunto». Il video è esilarante

Michelle Hunziker posta moltissimi video e storie in compagnia dei suoi tre cani: Lilly, Leone e Odino. La conduttrice ama profondamente i suoi animali e li porta ovunque quando si sposta per lavoro. Le ultime storie che Michelle ha pubblicato la vedono protagonista durante un allenamento e, poi, mentre filma i suoi cagnolini che... la imitano! Ecco cosa è successo.

La storia Instagram di Michelle Hunziker

Michelle Hunziker ha pubblicato una storia Instagram in cui mostra come si allena durante una delle sue sessioni di karate. La conduttrice indossa il tipico kimono utilizzato in quest'arte marziale e colpisce la maestra con calci bassi e poi un po' più alti, sia a destra che a sinistra. Michelle scrive: «Guardate stamattina, i cani mi hanno vista e a un certo punto prendono spunto e spariscono in cucina...

Effettivamente, Lilly e Odino stavano "lottando" sul divano: il chihuahua e il levriero, tra finti morsi, salti e rotolamenti, stavano davvero imitando Michelle. La conduttrice ha, quindi, scritto: «Combattimenti canini! Se la mamma si allena al combattimento... allora anche noi».

Michelle Hunziker e l'amore per il nipotino Cesare

Michelle Hunziker in questo periodo è raggiante e non è solo per il lavoro e le sue bambine, ma anche, perché ama il suo nipotino Cesare, con il quale trascorrerebbe tutte le giornate. La conduttrice in svariate interviste ha rivelato che il ruolo di nonna le piace moltissimo.

