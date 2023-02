Blanco, Michelle Hunziker e la rabbia sul palco di Sanremo: «Io scioccata»

di Redazione web

Michelle Hunziker ha commentato senza utilizzare troppe parole, la sfuriata di Blanco a Sanremo. La conduttrice svizzera infatti, ha postato una storia sul proprio profilo Instagram, dando come di consueto, il buongiorno ai propri follower. Il video pubblicato da Michelle è esilarante.

Michelle Hunziker ha postato una storia Instagram con scritto: «Io ieri sera!» e il video ritrae un cane di grandi dimensioni seduto su un divano. Ciò che però, suscita più ilarità è l'espressione dell'animale che sembra essere scioccato da quello che vede. Michelle quindi, dopo l'esibizione di Blanco è rimasta senza parole.

L'esibizione di Blanco a Sanremo

Blanco, pur non essendo in gara, è stato uno dei grandi protagonisti della prima serata di Sanremo: il cantante (per un problema tecnico che non gli permetteva di sentire la propria voce in cuffia), ha smesso di cantare cominciando a demolire letteralmente la coreografia.

