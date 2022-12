Michelle Hunziker, bikini a sorpresa sulla neve: «Sembra una 20enne, altro che nonna»

Sorriso, muscoli e coraggio. Michelle Hunziker mè irresistibile in bikini bianco e fisico statuario mentre si gode la vacanza in montagna con la famiglia e l'amica Serena Autieri. Su Instagram pubblica degli scatti sexy che mostrano il suo fisico curato e il corpo con muscoli e pancia piatta. Alla "tenera" età di 45 anni è sempre in grande forma. «Un bacio» si è limitata a scrivere in didascalia della serie di scatti tra vasche e panorami mozzafiato.

Sotto il post i commenti sono tantissimi. In massa si complimentano con la showgirl che, nonostante a breve diventerà nonna e nonostante l'età avanzi, continua ad essere sempre stupenda. «Sempre una bimba», «45 anni e sembri una 20enne, che dire se non complimenti!», «A pensare che diventerà nonna...» si legge tra i commenti.

Nonna a breve

A febbraio, Michelle diventerà nonna per la prima volta. L'emozione per la figlia Aurora Ramazzotti è tanta e lo dimostra spesso. E proprio recentemente, Michelle Hunziker sui social ha dedicato un dolce pensiero alla figlia Aurora, in attesa del suo primo figlio. Entrambe hanno passato il Natale insieme e Michelle ha postato sulla sua pagina Instagram una foto che la ritrae con Aurora mentre le accarezza la pancia. «Indescrivibile», commenta Michelle che non ha mai nascosto prima il suo desiderio e ora la grande felicità nel diventare nonna. Il fatto che Auri diventerà una mamma giovane come lo è stata la Hunziker per la figlia è qualcosa che riempie di gioia la futura nonna. Nel tenero scatto c'è l'unione di tre generazioni e la tenerezza di una futura nonna che si prende cura della figlia e del nipotino in arrivo.

Il bebè in arrivo

Per la Hunziker si tratta del primo maschietto della famiglia, visto che la donna ha avuto tre figlie femmine nel corso della sua vita. La prima, appunto, Aurora, a cui sono seguite Sole e Celeste. Sotto al tenero scatto sono piovuti i commenti di persone che si sono sciolte di fronte a tanta tenerezza e hanno fatto i più sentiti auguri alla famiglia.

