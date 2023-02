Michelle Hunziker: «Lilly ti dichiaro in arresto per furto...». Ecco il siparietto con la sua cagnolina

di Redazione web

Michelle Hunziker e i suoi cagnolini si divertono spesso a giocare insieme e la conduttrice documenta tutto e poi posta sul proprio profilo Instagram, proprio come è successo per le ultime storie che ha pubblicato. Michelle è molto affezionata ai suoi tre cani, Leone, Odino e Lilly, e infatti, li porta con sé ovunque. La protagonista dell'ultimo video della conduttrice è la cagnolina Lilly, l'ultima arrivata in famiglia.

La storia Instagram con Lilly

L'ultima storia Instagram che Michelle ha postato sul proprio profilo è davvero divertente. La conduttrice inquadra la cagnolina Lilly che stesa supina sul divano, scodinzola e tiene stretto in bocca un piccolo osso. Michelle allora le dice: «Ti dichiaro in arresto perché hai rubato l'ossino di Odino e hai compiuto degli atti vandalici in questa casa: tutti gli zoccoli rosicchiati da questo essere che scodinzola. Lilly ti dichiato in arresto e ti prendo anche l'osso». Nel video la conduttrice scrive: «Non mi sembra preoccupata dell'imminente arresto».

Futura nonna

Nelle sue ultime storie Instagram, Michelle Hunziker ha anche postato un video in cui racconta di essere a fare shopping con Aurora per il suo nipotino che sta per nascere. La conduttrice, anche durante il suo show "Michelle Impossible" ha detto che non vede l'ora di conoscere il bambino.

