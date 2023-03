Michelle Hunziker, allenamento da “paura”: «Prossimo obiettivo farlo senza supporti»

di Redazione web

Michelle Hunziker non ha mai nascosto la propria passione per lo sport in generale. La conduttrice svizzera ama allenarsi e, alcune volta, mostra i suoi workout anche ai propri follower. Nelle ultime storie che Michelle ha pubblicato su Instagram, fa vedere come sta allenando schiena e spalle con un attrezzo.

La storia Instagram di Michelle Hunziker

Nelle sue ultime storie Instagram, Michelle Hunziker ha mostrato ai suoi fan il suo duro allenamento. La conduttrice indossa un completino sportivo scuro e si solleva (con l'aiuto di un elestico che le dà la spinta dal basso), reggendosi alle sbarre dell'attrezzo ginnico. Michelle, poi, scrive: «Questo esercizio serve a garantirmi una schiena forte e tonica ma il mio prossimo obiettivo è svolgerlo senza elastico».

La passione per il karate

Michelle Hunziker, inoltre, è una grande appassionata di arti marziali e karate, ha sempre, infatti, dichiarato che queste discipline sono un'ottima palestra sia per il corpo che per la mente.

