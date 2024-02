Eros Ramazzotti, con Cesare è nonno rock: festeggia i 40 anni della sua "Terra Promessa" ma il suo paradiso è la famiglia

di Redazione web

Eros Ramazzotti è stato uno dei grandi protagonisti della 74esima edizione del Festival di Sanremo. Il cantante è stato uno dei super ospiti sul palco dell'Ariston dove ha cantanto anche uno dei suoi brani più famosi: "Terra Promessa". La canzone, proprio quest'anno, ha compiuto 40 anni ed Eros, dopo averla cantata, ha lanciato un messaggio di pace, amore e speranza. Tuttavia, se qualche tempo fa, il cantautore sognava l'America, ora, il suo paradiso sembra proprio essere in Italia: è, infatti, circondato dai suoi affetti più cari che sono i suoi figli e, poi, c'è anche il piccolo Cesare. Eros si diverte moltissimo a essere un nonno rock e, ogni volta, che Aurora posta qualche foto o immagine di lui che stringe tra le braccia il nipotino, ecco che i fan impazziscono di gioia per il cantautore che ha sempre detto che per lui la famiglia è un valore fondamentale.

Eros Ramazzotti, nonno rock

Eros Ramazzotti, come del resto anche Michelle Hunziker, ha più volte dichiarato che una delle gioie più grandi della sua vita è stata quella di diventare nonno per la prima volta. Il cantante adora letteralmente il suo nipotino Cesare e, come si vede dalle immagini del settimanale Chi, quando può se lo strapazza di coccole e baci. Il piccolino, insieme ovviamente a mamma Aurora Ramazzotti e a papà Goffredo Cerza, ha trascorso anche qualche settimana in Messico nella villa del nonno dove tra un bagnetto e l'altro e qualche foto qua e là, si è preso presto il titolo di principino di casa. Insomma, essere papà e nonno è la gioia più grande di Eros.

Eros Ramazzotti e l'amore per Aurora

Eros e Aurora Ramazzotti sono legatissimi l'uno all'altra e spesso si dedicano dolci pensieri anche sui social.

