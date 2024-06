Aurora Ramazzotti, viaggio di famiglia a Cabalbio e il "problema" della colazione: «Non resisto mai»

di Redazione web

Aurora Ramazzotti si diverte sui social e non li abbandona anche quando si trova in viaggio con la famiglia. La giovane mamma è a Capalbio insieme al compagno Goffredo Cerza e al figlio Cesare. In una foto ritrae la sua colazione, svelando uno dei suoi problemi.

La storia Instagram di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti ha condiviso una nuova storia sul proprio profilo Instagram. Ha fotografato la sua colazione composta da cappuccino, pane tostato (morso qua e là) e brioche e ha scritto: «Non resisto mai e addento sempre qualcosa prima di fare la foto».

Infatti, sulle varie piattaforme social, non è mai passato di moda il fatto di fotografare ciò che si mangia: pranzo, cena, merenda e chi più ne ha più ne metta.

Ci sono anche diversi meme in proposito che sono davvero esilaranti perché c'è chi ama documentare tutto, anche i propri pasti e chi, invece, come Aurora non resiste all'assaggio prima di postare.

Aurora Ramazzotti mamma

Aurora Ramazzotti è una delle neo mamme preferite dagli utenti dei social che la trovano molto affettuosa con il suo bambino Cesare, sempre presente e attenta e anche davvero naturale. L'influencer ha più volte spiegato che, in questo periodo, ha cominciato lo svezzamento con il figlio e gli sta facendo assaggiare vari cibi, anche se come da lei sottolineato, sembrerebbe che il piccolo non gradisca troppo le verdure.

Ultimo aggiornamento: Martedì 4 Giugno 2024, 13:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA