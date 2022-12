Aurora Ramazzotti torna sui social con un suo tormentone: fan entusiasti. Ecco cos'ha fatto

Come back. Aurora Ramazzotti è tornata, più carica che mai. La figlia di Eros e Michelle Hunziker ha ripreso la sua rubrichetta dedicata ai problemi d'amore dei followers. Da tempo, ormai, lei è un mantra per donne e uomini che sui social le fanno domande più bizzarre. Da quando è rimasta incinta, Aurora aveva interrotto la sua esclusiva rubrica per dedicarsi alla gravidanza, soprattutto nei primi mesi. Ma, ora, che è al sesto mese, sembra più carica che mai e pronta a consigliare ironicamente ai fan le giuste mosse da fare.

Una corona rosa con la scritta "rubrichetta", il sorriso e lo sguardo deciso: la futura mamma Ramazzotti ha riaperto il box domande fisso che tutti i followers stavano aspettando. Quali saranno le richieste più particolari? Basterà guardare le stories di Aurora per scoprirlo.

Le risposte

Gli ex, i compagni, le fidanzate, gli amori ritrovati e tanto altro ancora: Aurora ha le risposte per tutto, Fa sorridere che, proprio lei che consiglia sempre di scansare gli ex, è in una situazione paradossale. Non è una novità, infatti, che la madre Michelle sia in ottima sintonia con l'ex marito Tomaso Trussardi. Stavolta la prova è arrivata dalla diretta interessata. La showgirl ha pubblicato la foto insieme all'ex marito su Instagram. «Cenetta top tra ex», il commento dell'italo-svizzera. Solo una provocazione per le riviste scandalistiche o un punto definitivo a chi spera nel ritorno di fiamma

A cena

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono stati a cena nel ristorante "Da Vittorio", tre stelle Michelin che si trova a Bergamo. Per loro un menù speciale a base di tartufo. A sorpresa, nello stesso ristorante a pochi metri di distanza presenti anche Aurora Ramazzotti e il compagno Goffredo Cerza. Un incontro inaspettato, come commentato dalla stessa Michelle Hunziker: «Totalmente ignari, i ragazzi hanno prenotato nello stesso ristorante», ha scritto. I due hanno festeggiato in ritardo il compleanno di Aurora, saltato in precedenza per l'influenza.

