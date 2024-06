Aurora Ramazzotti e Tommaso Zorzi hanno litigato? Quel gesto inequivocabile e la frecciatina (al veleno) a Signorini

di Dajana Mrruku

Rottura ormai definitiva tra Aurora Ramazzotti e Tommaso Zorzi. L'amicizia tra i due è stata un'altalena di emozioni: best friends sin da piccoli, frequentando la stessa scuola e lo stesso liceo, i due sono stati l'uno la spalla dell'altro quando ne avevano bisogno, ma qualcosa pare essersi interrotto.

La prima separazione ufficiale (televisiva) risale al 2020, quando Zorzi prese parte alla prima edizione del Grande Fratello Vip, vincendolo. Alfonso Signorini avrebbe tanto voluto un riavvicinamento in diretta, ma la Ramazzotti attese che il suo amico uscisse dal reality per potersi confrontare insieme. Poi arrivò la gravidanza (annunciata a sorpresa da Chi e Signorini quando lei era solo al secondo mese) e il piccolo Cesare, con tutte le attenzioni che un piccolo necessita. L'amicizia con Tommy sembrava andare bene, poi il colpo di scena: il mancato invito di lei al suo 27esimo compleanno e i primi rumors su una nuova lite.

Il gelo

Aurora Ramazzotti è stata ospite di Fanpage per cui si è sottoposta al questionario di Google in cui ha risposto alle domande più cercate sul motore di ricerca. Tra queste, anche la domanda su una seconda gravidanza e sull'amicizia con Sara Daniele e Tommaso Zorzi, ma le risposte sono state molto diverse. «Sara è mia sorella. Mi prendo cura io di lei, nonostante sia più grande, ma ci siamo l'una per l'altra, sempre», ha detto Auri sulla figlia dell'amato e compianto Pino Daniele.

«Si può avere l’aiuto del pubblico?» chiede innocentemente Aurora Ramazzotti alla vista della domanda sulla sua situazione con Tommaso Zorzi, per poi lanciare la cartellina con la domanda dietro di sè, come a voler lasciare nel passato il suo ex amico. Un gesto simbolico che conferma e allontana ancora di più i due. Tra le varie domande a cui ha risposto, anche la curiosità sulla prossima gravidanza che non arriverà in tempi brevi.

Aurora e la nuova gravidanza

Nuova gravidanza per Aurora Ramazzotti? No, almeno non per adesso: «Non sono incinta. Ho detto che lo rifarei, ma non significa che lo stia facendo subito. Si rifarà, adesso non so le tempistiche. Non voglio aspettare troppo, ma non sarà nemmeno domani. Comunque questa volta se posso… posso aspettare tre mesi prima di dirlo?». La Ramazzotti ha così lanciato una frecciatina a Chi e ad Alfonso Signorini che annunciarono la sua gravidanza quando lei era a malapena all'ottava settimana: «L’ultima volta è stata tragica ragazzi. Voi immaginate di rimanere incinta che non sei nemmeno così pronta, poi non sai se il bimbo è sano, non sai nulla. Era estate, danni collaterali ci sono, qualcuno si è accorto della gravidanza e non saprò mai chi ha fatto uscire la notizia. Ero su Zoom che stavo facendo un colloquio e a un certo punto inizio a vedere una sfilza di notifiche. Era uscita la notizia! Terrore, panico, ero solo di otto settimane. Non lo sapevano ancora i miei amici. Quella volta ero molto arrabbiata. Fino a dove una persona esposta si deve assumere le proprie responsabilità? E dove iniziano a sgravare gli altri?».

