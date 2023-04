Aurora Ramazzotti, la prima passeggiata del piccolo Cesare. E i fan si commuovono: «Siete bellissimi»

di Redazione Web

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza hanno portato a passeggio il piccolo Cesare per la prima volta. I due neo genitori sono stati pizzicati tra le vie del centro di Milano da Whoopsee mentre passeggiano uno accanto all'altro insieme al bebè, nascosto nel passeggino, in una splendida giornata di sole.

Aurora Ramazzotti, la prima passeggiata di Cesare

Le prime due settimane di maternità sono andate alla grande. Con un post condiviso su Instagram, la figlia di Michelle Hunziker ha celebrato il primo traguardo del figlio mostrandosi raggiante e più serena che mai. Trascorsi i primi giorni a casa dopo essere usciti dalla clinica, Aurora e Goffredo hanno deciso di godersi una giornata di sole in giro nel centro meneghino.

Sempre pronti dietro l'angolo, i paparazzi hanno immortalato uno dei primi momenti vissuti in pubblico tra mamma Aurora e il piccolo Cesare. Il filmato pubblicato da Whoopsee mostra, infatti, la figlia di Michelle Hunziker mentre si prende cura del suo bebè portandolo in giro nel passeggino e alzando di tanto in tanto il tettuccio per controllare se andasse tutto bene.

Un primo ritratto di famiglia che ha fatto emozionare i fan: «Che gioia vedervi insieme, uniti come una vera famiglia», ha scritto qualcuno.

