Aurora Ramazzotti, il cambiamento che avvicina il parto: «Mi sento come se stessi fallendo...». Cosa è successo

Aurora Ramazzotti è vicinissima al parto. Tra poche settimane (o forse prima) la conduttrice potrà abbracciare il bebè che la renderà mamma per la prima volta. La figlia di Michelle Hunziker ha trascorso otto mesi in tranquillità; la gravidanza serena le ha dato la possibilità di non abbandonare mai lo sport e gli allenamenti intensivi (sempre alla portata della sua condizione fisica).

Tuttavia ora cambiano le carte in tavola.

Aurora comincia a sentire tutta la stanchezza causata dal pancione «esplosivo» e per questo motivo ha confidato ai fan di sentire la necessità di mettere in pausa gli allenamenti nonostante l'influencer lo veda come un «fallimento».

Le parole di Aurora Ramazzotti

La compagna di Goffredo Cerza ha dovuto prendere la dura decisione di fermarsi con lo sport, tuttavia non ha preso bene questa scelta che - come ha confessato sui social - l'ha fatta sentire una «fallita»: «È arrivato per me il momento di prendermi una pausa dallo sport, per me è difficile ammetterlo a me stessa. Mi sento come se stessi in qualche modo fallendo, chi fa sport conosce la sensazione. E nonostante io sappia che è la cosa giusta è inevitabile che la vivo un po' come un fallimento verso me stessa e la promessa che mi ero fatta di allenarmi fino alla fine», sottolinea la futura mamma.

«Io mi fermo qui, passerò il restante tempo tranquilla sul divano, magari facendo qualche passeggiata, ma comunque tranquilla», ha concluso la Ramazzotti che si è sempre mostrata felice e orgogliosa dei suoi allenamenti: «Da quando ho iniziato a fare sport, io lo vivo quasi come una necessità. Forse è sbagliato associarlo a questo termine, ma per me è come una droga», racconta la figlia di Eros Ramazzotti. «Riesco a sentirmi me stessa solamente quando lo pratico. Infatti, quando all'inizio della gravidanza ho dovuto smettere mi sentivo quasi alienata da me stessa».

