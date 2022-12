Aurora Ramazzotti in piscina col pancione: «Niente di più sexy delle cuffiette»

Aurora Ramazzotti non può essere più felice di così e il suo profilo Instagram lo dimostra. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker è in attesa del suo primo figlio e sta vivendo la gravidanza al meglio: l'influencer è più radiosa che mai.

Tra gravidanza, trasloco, lavoro e famiglia Aurora è sempre molto impegnata ma non rinuncia mai allo sport, ovviamente adatto alle sue condizioni fisiche. Prima lo stretching e ora anche l'acquagym.

La foto di Aurora

Aurora si è mostrata ai follower in una versione totalmente inedita: costume intero, ciabbattine e cuffietta verde lime. A corredo dello scatto l'influencer ha scritto: «Lo so, non c'è niente di più sexy delle cuffiette da piscina», scherzando con i fan.

Aurora si è da poco trasferita nella nuova casa insieme al compagno Goffredo Cerza, oltre agli allenamenti la futura mamma si tiene impegnata anche arrendando la casa che, ha mostrato ai follower in anteprima qualche giorno fa in un home tour.

Martedì 13 Dicembre 2022

