Aurora Ramazzotti non teme il freddo di Milano: «Shorts e calze velate, non le mollo»

Aurora Ramazzotti contro il freddo: chi vincerà? Nonostante sia in dolce attesa, sembra che la figlia di Eros e Michelle non si arrenda ai quattro gradi di Milano e scelga di indossare ancora shorts e calze velate. A dichiararlo è lei stessa in una story Instagram, dove scrive: «Per mollare le calze velate devo vedere la neve» scrive mostrando il suo outfit e mentre passeggia per le vie della città meneghina.

Partorirà a febbraio, Aurora, che aspetta un bebè dal compagno Goffredo Cerza. Ma se inizialmente ha tenuta nascosta la gravidanza, ora sfoggia il suo splendido pancione, orgogliosa e felice di far diventare nonni i genitori vip.

L'influenza

Sembra che il freddo non la scalfisca, seppur sia uscita solo pochi giorni fa da una brutta influenza che l'ha costretta a letto per giorni, rinunciando a festeggiare il suo compleanno. «Sono semi risorta senza l'aiuto dei farmaci». Nei giorni scorsi Aurora Ramazzotti aveva condiviso con i suoi follower di aver passato il compleanno con l'influenza stagionale che sta colpendo un po' tutti. Dopo poco tempo, Aurora ha voluto tranquillizzare i fan sulle proprie condizioni di salute, postando una storia Instagram. La Ramazzotti non può assumere farmaci o medicinali perché aspetta il suo primo bambino: nelle sue storie condivide spesso momenti divertenti mostrando il suo bel pancione.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 12 Dicembre 2022, 14:21

