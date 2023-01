Aurora Ramazzotti in mutande, ecco il prima e il dopo (del pancione). E svela la preoccupazione

di Redazione Web

La gravidanza di Aurora Ramazzotti procede serenamente e il momento del parto è sempre più vicino.

Dal momento in cui la figlia di Michelle Hunziker ha rivelato pubblicamente di essere incinta non ha smesso di far parlare di sé: spesso perché riceve commenti pungenti e offensivi da parte degli hater. Ma non oggi. Aurora, infatti, ha condiviso un video su TikTok che ha emozionato la sua community di fan. Di cosa si tratta?

Il video su TikTok

Il momento in cui Aurora potrà finalmente abbracciare il suo primo figlio si avvicina e l'ansia di diventare per la prima volta mamma cresce ogni giorno sempre di più: «Mancano ancora due mesi», questo recita la didascalia del video condiviso da Aurora sulla piattaforma cinese in cui, ironicamente, evidenzia come la pancia sia cresciuta così tanto a vista d'occhio.

Il filmato la ritrae in due momenti diversi della gravidanza: il primo quando aveva appena scoperto di essere incinta, senza il pancione. E il secondo sette mesi dopo, in cui è evidente il cambiamento fisico e la forma del pancione.

«Sarai una mamma straordinaria», si legge tra i commenti dei follower. «La gravidanza ti sta benissimo. Mi sembra come se avessi cambiato aspetto ora sei proprio una donna adulta», ha commentato qualcun altro.

