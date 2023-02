Aurora Ramazzotti, la sorpresa di nonna Michelle Hunziker a pochi giorni dal parto. Ecco di cosa si tratta

di Redazione Web

Aurora Ramazzotti è sempre più vicina al parto e la futura nonna Michelle Hunziker si sta occupando dei preparativi e delle prime sorprese per il bebè. La figlia di Eros Ramazzotti, infatti, è giunta all'ottavo mese di gravidanza e ormai l'ansia comincia a farsi sentire.

Non mancano le dimostrazioni di affetto da parte delle persone più care ad Aurora. L'influencer sta ricevendo tanto sostegno da parte del compagno e futuro papà Goffredo Cerza e dei suoi genitori. Eros e Michelle non vedono l'ora di diventare nonni per la prima volta e i due si stanno preparando a dovere per la nascita del loro nipotino.

La sorpresa per Aurora

«Io e le mie piccole aiutanti nel montaggio della culla e fasciatoio di bebè», questo recita la didascalia aggiunta da Michelle Hunziker a corredo del video lapse-time (velocizzato) in cui ha mostrato ai follower di aver montato, insieme alle figlie Sole e Celeste, il giaciglio per il neonato.

La storia è stata ricondivisa tra le Instagram stories di Aurora che ha aggiunto a corredo del filmato tante emoticon con la risata.

Michelle Hunziker in un'intervista rilasciata recentemente a Verissimo ha detto: «Aurora ha solo 19 anni in meno di me e io sto per diventare nonna del suo bambino. Non vedo l'ora, il mio cuore scoppia di gioia perché la mia casa sarà piena di bambini».

Inoltre, al timone del suo varietà "Michelle Impossible", durante la prima puntata la conduttrice si è commossa quando nello show Aurora, con il pancione, ha duettato insieme al papà Eros. Poi, i tre hanno emozionato il pubblico con chiacchiere di famiglia e aneddoti simpatici del passato.

