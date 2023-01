di Redazione web

Pranzetto speciale per Michelle Hunziker. La svizzera più nota d'Italia è a casa della figlia Aurora Ramazzotti e del compagno Goffredo Cerza che, presto diventeranno genitori. E, infatti, mentre Aurora cucina, ecco che il futuor papà Goffredo è alle prese con i mobili della camera del bebè in arrivo. «Ecco Goffo che sta montando i mobili, wow che bravo!» dice Michelle riprendendolo nelle sue stories. «E' lunga, è lunga» dice il compagno di Aurora intento a capire come unire le parti mancanti del mobile.

Leggi anche > Melissa Satta e Matteo Berrettini, è amore? Le foto scatenano il gossip

Ma non ci sono solo loro, c'è un ospite speciale. In una story Instagram Michelle mostra la casa di Aurora e con una vocina stridula saluta il gatto della figlia: «Ciao Saba, mi hai invitato a mangiare? eh?» dice mentre accarezza il felino. E poi passa a salutare Aurora che, col pancione, si è messa ai fornelli: «Figlia cosa mi cucini oggi?» chiede Michelle. «Sto facendo una torta salata, è in forno vediamo come uscirà e poi i fagiolini» risponde Aurora. «Madonna come son cambiati i tempi, adesso mia figlia mi cucina» continua MIchelle sorridendo. Nelle stories successive, poi, Michelle riprende la torta salata cucinata da Aurora e dice: «Wow ma questa è alta cucina» ma subito viene stroncata dalla figlia: «Alta cucina è un'offesa agli chef, diciamo che in qualche modo devo sopravvivere».

Torna lo show di Michelle

Ritorna Michelle Impossible. Lo show condotto da Michelle Hunziker e nato per celebrare i suoi 20 anni di carriera, ha esordito lo scorso anno in due serate super seguite. Ma, da quanto pubblica la showgirl su Instagram, sembra proprio che ci sarà un secondo appuntamento per il 2023. «Let's go!» scrive la bionda più famosa d'Italia in una story dove mostra un look tota black e stivali bassi. Ma ecco che nelle stories successive arrivano i primi spoiler. L'ex moglie di Trussardi riprende di spalle Katia Follesa, comica nota in Italia che già lo scorso anno ha partecipato alla prima edizione dello show. E ancora, nella sala prove ecco spuntare il cantante Max Pezzali: «Salve» dice, ma subito Michelle lo zittisce: «Non possiamo dire niente!» e il cantante si ammutolisce, ridendo.

Nonna a breve

A breve diventerà nonna, ma Michelle non perde la sua ironia che, ogni giorno, mostra puntuale sui social. Michelle Hunziker ogni mattina dà il buongiorno ai suoi numerosissimi follower su Instagram, con qualche video divertente. Il più delle volte capita che la conduttrice racconti qualche aneddoto o filmi i propri cagnolini ma succede anche che Michelle posti video di animali e aggiunga una didascalia con il suo pensiero. Nella prima storia Instagram della giornata, Michelle Hunziker ha postato il video di un gabbiano che corre di tutta fretta verso il mare e ha aggiunto la didascalia: «Mood... io che rincorro i miei obiettivi!» con l'aggiunta dell'emoticon che piange dalle risate. Michelle ama augurare il buongiorno ai suoi fan che le fanno costantemente sentire la loro vicinanza. Nel suo profilo Instagram la conduttrice svizzera conta 5.5 milioni di follower.

Ultimo aggiornamento: Sabato 21 Gennaio 2023, 14:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA