Aurora Ramazzotti, la prima uscita senza Cesare (un mese dopo la nascita). Con Goffredo al concerto di Lazza

di Redazione Web

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, esattamente un mese fa, sono diventati genitori per la prima volta. Lo scorso 30 marzo, infatti, è nato il piccolo Cesare e per l'occasione non mancheranno i festeggiamenti oggi in casa, probabilmente anche insieme a nonna Michelle Hunziker. Nel frattempo, i due neo genitori si sono concessi un po' di svago lontano da pannolini e pappette per qualche ora.

Michelle Hunziker, la soluzione per affrontare al meglio la giornata: «Finalmente weekend»

Aurora Ramazzotti mezza nuda su Instagram: l'evoluzione del suo pancione. Poi, la risposta pungente alla fan

Aurora Ramazzotti e la vita da mamma, Cesare è sempre con lei: «Il mio fagotto»

Aurora e Goffredo si sono scatenati a cantare i maggiori successi di Lazza: i due fidanzati, ieri 29 aprile, hanno partecipato al concerto del rapper a Milano, al Forum di Assago. Papà Goffredo, grande fan dell'artista, è stato ripreso dalla compagna Aurora mentre canta e salta uno dei brani più celebri di Lazza, “Panico”.

Il commento di Aurora

«Noi giovani», ha scritto Aurora Ramazzotti a corredo del video mentre si diverte insieme a Goffredo e ad alcuni amici tra cui Jonathan Kashanian, per sottolineare scherzosamente di essersi data alla vita mondana per qualche ora.

Dopo il concerto, un selfie di mamma e papà al volo in ascensore e poi dritti a casa dove ad attenderli c'era il piccolo Cesare.

Ultimo aggiornamento: Domenica 30 Aprile 2023, 11:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA