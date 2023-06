Aurora Ramazzotti: «Non ho più latte ma non bisogna dare consigli non richiesti»

di Redazione Web

L'allattamento, croce e delizia di ogni neo mamma. Lo sa bene Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti. Lei, con in braccio il piccolo Cesare Cerza, nelle sue ultime Instagram stories ha risposto in maniera molto leggera e ironica ad alcuni commenti dei fan che hanno notato e sottolineato che il figlioletto stava prendendo il latte dal biberon e non dal suo seno.

Ma andiamo a vedere cosa ha detto nel dettaglio.

Aurora Ramazzotti ha voluto rispondere probabilmente a qualche commento di troppo dei fan con un video nelle sue Instagram stories dove parla con il figlioletto Cesare. «Cosa hai detto? Ti hanno visto che prendevi il latte dalla bottiglia e non dal seno? - ha sottolineato Aurora Ramazzotti -.

Poi, ha aggiunto: «Pensa che ci sono mamme a cui non viene proprio il latte. Può capitare, uno ci prova ma va bene qualsiasi cosa. Ogni esperienza è valida non bisogna criticare le mamme per le scelte che fanno e soprattutto non bisogna dare consigli non richiesti».

