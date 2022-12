Aurora Ramazzotti incinta, si allena anche col pancione. Ma gli haters non ci stanno: «Non devi farlo, ecco perché»

«Aurora Ramazzotti è una forza della natura», ha detto recentemente il papà Eros Ramazzotti durante l'intervista con Mara Venier a Domenica In, a proposito della gravidanza e di come l'influencer stia affrontando al meglio la vita da futura mamma senza mai mollare.



Aurora Ramazzotti è giunta quasi al settimo mese di gravidanza e il pancione rotondo è ben formato, ma questo non le impedisce di svolgere della sana attività fisica quotidiana, che però, stando a quanto le rimprovera qualche "espertone" sui social, non sarebbe così sana per una donna in dolce attesa. Il solito pretesto per attaccarla, nonostante l'allenamento in gravidanza sia tutt'altro che sconsigliato dagli esperti veri, per la salute sia del bambino sia della mamma.

Non si ferma la figlia di Michelle Hunziker, nonostante la gravidanza. Corre, fa sport, si allena in piscina e si tiene in forma, come mostra sui social. Nelle ultime stories ha condiviso un video del suo allenamento suddiviso in diversi spezzoni: «Il corpo che cambia, le abitudini che si adattano», ha scritto la compagna di Goffredo Cerza sui social.

Ma come detto i follower non approverebbero i duri allenamenti che Aurora svolge ogni giorno per mantenere il corpo attivo. «Potresti mettere a rischio la salute del tuo bambino», scrivono gli hater contrari all'attività fisica mostata sui social dall'influencer. Tuttavia, più volte la futura mamma ha raccontato di essere seguita da un personal trainer quotidianamente, dunque i rischi di compromettere la salute del bebè sono azzerati. Gli esercizi fisici svolti da Aurora, infatti, vanno in sintonia con la sua condizione fisica. Chi lo sa... quello che è certo è che Aurora in dolce attesa è on fire, «inarrestabile», proprio come dice papà Ramazzotti.

