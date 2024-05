Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, le foto in costume costano caro: «Divorati dalle zanzare»

di Redazione web

Cosa non si farebbe per amore? Lo sa bene Aurora Ramazzotti, che si è lasciata immortalare in bikini su un prato insieme al compagno Goffredo Cerza, nonostante ci fosse in atto una vera e propria "invasione" di zanzare. I due giovani genitori del piccolo Cesare sono molto innamorati e affiatatissimi e il loro amore traspare dalle foto pubblicate su Instagram. L'influencer, però, fa sapere ai suoi milioni di fan che, dietro alle immagini dolci e romantiche c'è anche un aspetto molto meno poetico: Aurora e Goffredo sono stati letteralmente mangiati dalle zanzare.

Il post di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza che si sorridono innamorati, poi, i due che si scambiano un tenero bacio e l'influencer che guarda felice l'obiettivo mentre il compagno le dà un bacio sulla guancia.

Domenica in famiglia

Nelle scorse ore, Aurora Ramazzotti ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una storia mentre era in auto con Goffredo Cerza e il loro bambino Cesare. L'influencer non aveva svelato la sua destinazione ma, poi, ha pubblicato le foto Instagram che ha specificato essere state scattate dal fratello più piccolo Gabrio, figlio di Eros Ramazzotti. Molto probabilmente, Aurora ha trascorso la domenica con il papà e i fratellini.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Maggio 2024, 10:22

