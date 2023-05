Aurora Ramazzotti e la foto 'inedita' di Michelle: «Non l'avevo mai vista». Mamma e figlia quasi identiche

di Redazione Web

Una foto inedita. Almeno per Aurora Ramazzotti che si stupisce di una foto della madre Michelle Hunziker che non aveva mai visto. «Oh wow questa foto di mia mamma non l'avevo mai vista» scrive la neo mamma pubblicando nelle sue stories una foto della giovane conduttrice svizzera e accanto lei stessa in età adolescenziale. Uno stupore che accomuna molti visto che la foto circola sui social da tempo e a molti utenti sembra strano che Aurora non l'abbia mai vista. Sarà ormai impegnata con la sua nuova vita da mamma?

The Ferragnez, la presentazione all'Arco della Pace a Milano

Harry e Meghan, l'incidente è un giallo. Polizia nega tutto, spunta un video sul web

Lavoro in compagnia

E' talmente presa dagli impegni Aurora che anche sul posto di lavoro porta con sè il piccolo Cesare.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Maggio 2023, 22:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA