Aurora Ramazzotti, le foto al concerto scatenano le critiche (shitstorm) anche all'estero: «Ma non dovresti stare a casa ad allattare?»

Le critiche e gli attacchi degli hater ad Aurora Ramazzotti valcano i confini italiani e raggiugono tutta l'Europa. E anche i rotocalchi stranieri rilevano la valanga di cattiverie che investo la neo mamma. Il settimanale scandalistico tedesco Stern, infatti, parla della figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti e riporta lo "shitstorm" (tempesta di critiche) subito da Aurora.

Si tratta della raffica di polemiche mosse dagli hater per aver preso parte al concerto di Radio Italia. Fino a qui tutto normale, se non fosse che Aurora era senza il piccolo Cesare.

Aurora criticata: cosa è successo

Aurora Ramazzotti ha preso parte al concerto di Radio Italia tenutosi a Milano nei giorni scorsi. Alcuni scatti la ritraggono anche con il cantante Tiziano Ferro. Alle foto dei due, la figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti aveva risposto con «Parlavamo di sonno», in merito alla vita da genitori e ciò che questa comporti.

Alcuni follower però, nazionali e non, le si sono scagliati contro chiedendole dove fosse Cesare.

Il piccolo di 8 settimane, sicuramente in ottime mani con papà Goffredo o nonna Michelle, non era in compagnia della sua mamma che «sconsiderata» (a detta degli odiatori) ha scelto di trascorrere una serata diversa, in concerto a Milano.

«Non dovresti stare a casa ad allattare?», le chiedono. E, ancora: «Ma ti pare il caso? Ora che sei mamma non puoi uscire come prima».

Aurora Ramazzotti, tra hater (internazionali) e fan

Auroira nei giorni successivi al concerto ha pubblicato una serie di foto su Instagram in cui, impegnatissima, si dedica al piccolo: sarà stato un modo per dimostrare che si prende cura di suo figlio?

Agli hater di tutta Europa hanno risposto tanti fan dell'influencer, difendendola sostenendo che diventare mamma non equivale automaticamente a determinare la fine della propria vita sociale.

Inoltre, il fatto che sia giovane le perdonerebbe una serata con amici.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 24 Maggio 2023, 15:57

