Aurora Ramazzotti: «Avrei voluto una figlia, ho paura a crescere un maschio. La gravidanza? Ho fatto fatica»

Aurora Ramazzotti protagonista in una lunga intervista sulla sua gravidanza, il periodo più impegnativo e importante che finora ha vissuto nella propria vita. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti dovrebbe partorire a breve e a Vanity Fair ha detto: «I primi mesi non sono stati semplici e non solo per le nausee ma perché la gente mi fermava per strada e mi chiedeva di tutto. Io non volevo parlarne, ma sorridevo lo stesso». E sul sesso del bambino ha detto: «Io d’istinto volevo la femmina, non perché avessi una preferenza, ma perché ho molta paura di crescere un maschio».

L'intervista di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti, prossima al parto, ha raccontato la sua gravidanza e le emozioni che l'hanno attraversata in questi nove mesi: «Ci sono quelle che adorano essere incinte, come mia madre e altre, come me, che fanno più fatica: non è stato il periodo idilliaco che mi era stato dipinto, ero emozionata ma anche impaurita. Bisogna avere rispetto per le scelte che le donne vogliono fare sul loro corpo, in tutti i sensi. C’è anche chi non vuole avere figli, e a chi non interessa».

Inoltre, Aurora spiega la reazione dei suoi amici alla notizia della gravidanza: «Tutti i nostri amici erano sconvolti. La mia generazione vede la genitorialità come qualcosa che ti toglie. Forse io non sono così spaventata all’idea perché ho l’esempio di mia madre, per cui so che è possibile avere un figlio e anche una vita, so che la maternità può essere un’aggiunta non una sottrazione».

La storia d'amore con Goffredo Cerza

Aurora Ramazzotti ha poi parlato della sua storia d'amore con Goffredo Cerza che le è sempre stato vicino: «Io lo amo tantissimo, non faccio testo. Però lui è davvero una persone incredibile. È un’anima antica intrappolata in un corpo giovane. Devo ringraziare tantissimo sua madre Francesca, che dice sempre: “Lo ho cresciuto pensando all’uomo che avrei voluto incontrare”. E si vede».

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Marzo 2023, 20:34

