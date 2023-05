Aurora Ramazzotti, a spasso per CityLife con Cesare e Goffredo. Un dettaglio stupisce i fan: «Lo fa apposta?»

di Redazione Web

A spasso per City Life. Aurora Ramazzotti non rinuncia alla bella giornata di sole che ha travolto Milano e decide di uscire con il compagno Goffredo Cerza e il piccolo Cesare. E uno scatto su Instagram li immortala tutti e tre in fila indiana, con il piccolo imperatore nel passeggino. Ma un dettaglio colpisce: chi fa la foto ai tre? sarà stato un paparazzo o qualcuno che è con loro. E i più scettici pensano che possa essere anche una foto appositamente scattata per mettere a tacere le polemiche dei giorni scorsi.

Le polemiche

Nei giorni scorsi, Aurora è stata oggetto di critiche per i momenti "di aria" che ha provato a prendersi dal piccolo Cesare.

Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Maggio 2023, 20:15

