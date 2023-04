Aurora Ramazzotti, il piccolo Cesare assediato dai paparazzi: papà Goffredo filma i fotografi nascosti tra le siepi

di Redazione web

Cesare Augusto nel mirino dei paparazzi. Il piccolo Ramazzotti Cerza, nato da due settimane, è già gettonatissimo tra i fotografi. Il neo papà Goffredo Cerza ha filmato i paparazzi nascosti tra le siepi, mentre porta a spasso il passeggino con dentro il neonato. Una scena vista e rivista per loro, ecco perchè Goffredo tira fuori il cellulare e fa stories zoomando sui paparazzi.

Una vita nuova

Ormai Aurora e Goffredo sono abituati ai flash e agli appostamenti dei fotografi. Ma sarà così anche per il piccolo? Finora, infatti, i due neo genitori non hanno mostrato il volto del piccolo per porteggerlo, forse, dai social e dai più curiosi. E anche Aurora, sempre molto social, adesso è meno presente per dedicarsi al piccolo.

Sono trascorse due settimane da quando Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sono diventati genitori del piccolo Cesare. Ed è proprio la figlia di Michelle Hunziker che con un post condiviso su Instagram ha mostrato ai follower una primissima carrellata di foto di mamma e papà insieme al figlio neonato: «Due settimane fa sono nati anche mamma e papà», ha scritto Aurora.

Il dolce post

La prima foto ritrae mamma Aurora mentre allatta suo figlio Cesare: sorridente e raggiante, l'influencer si trova sul divano di casa mentre dolcemente accompagna il neonato vicino al suo seno. Non mancano, poi, le versioni di papà Goffredo in compagnia del suo piccolo Cesare. Fino ad arrivare all'ultima slide, in cui compare la famiglia Ramazzotti-Cerza al completo.

Il volto del bimbo nelle foto è sempre coperto, i due neo genitori fino al momento hanno preso la decisione di non mostrarlo sui social per preservarne l'imagine del visino.

Tra i commenti i follower si sono complimentati con Aurora Ramazzotti, sottolineando come con la maternità sia diventata ancora più splendente: «Emani una luce meravigliosa, compliementi perché siete una famiglia stupenda», ha commentato un utente.

