Aurora Ramazzotti, il piccolo Cesare come LeBron James: «Ecco come dorme...»

Aurora Ramazzotti è diventata mamma del piccolo Cesare e come ogni mamma, nei primi mesi dopo la nascita del figlio, ogni giorno è sempre una nuova scoperta. Nelle ultime ore, infatti, la figlia di Michelle Hunziker ha condiviso una foto inedita del suo piccolo Cesare mentre dorme, non mostrando tuttavia il viso ma concentrandosi su una caratteristica del neonato che, secondo quanto scrive Aurora, pare sia frequente. Di cosa si tratta?

Aurora Ramazzotti, la foto del piccolo Cesare

La domenica mattina è tempo di relax in casa Ramazzotti-Cerza. Con uno scatto condiviso su Instagram, Aurora ha mostrato il piccolo Cesare mentre dorme. Poggiato nella sua culla, Cesare è stato immortalato dalla sua mamma mentre sta riposando a pancia in sù con un dettaglio esilarante: la manina sinistra, infatti, è rivolta verso l'alto, tenuta in sospeso.

Il commento di Aurora

Mamma Aurora non ha potuto fare a meno di condividere con i follower la somiglianza incredibile con uno dei migliori cestisti di tutti i tempi, LeBron James. La Ramazzotti ha ripreso tra le storie Instagram uno scatto che ritrae la mano del giocatore di basket, paragonandola alla “mossa” del piccolo Cesare, mentre sta facendo un canestro. «Dorme così», ha scritto Aurora a corredo di un emoji con la risata.

