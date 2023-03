Aurora Ramazzotti, la battaglia contro l'acne: sui social le foto prima e dopo il percorso di cura (durato tre anni)

di Redazione Web

Aurora Ramazzotti contro l'ideale di perfezione. La figlia di Michelle Hunziker, ancora una volta, ha utilizzato i social come vetrina per mostrare le sue imperfezioni legate ai problemi della pelle (ormai risolti). Dopo anni passati a sentirsi inadeguata per la pelle segnata dall'acne, Aurora ha imparato ad accettarsi diventando sui social una paladina della skin positive. «È quasi un anno da quando ho iniziato il mio percorso per curare l’acne», raccontava tempo fa l'influencer che, per la sua battaglia, si è affidata ad una specialista.

Dall'incontro di presentazione con la dott.ssa Alice Lastrato sono passati tre anni, e oggi la skin therapist ha deciso di ringraziare Aurora pubblicamente. Ecco cosa ha detto.

Aurora Ramazzotti, il messaggio da Alice Lastrato

«Sono passati tre anni dal nostro primo incontro e non ti ho mai ringraziata pubblicamente. Si potrebbe pensare "ma perché lo fai dopo tre anni"? Perche? Perché non ho mai voluto dare più valore al personaggio pubblico che alla persona», esordisce la specialista in un lungo post condiviso sul suo Instagram a corredo di alcuni scatti che ritraggono il prima e il dopo di Aurora Ramazzotti, mettendo in evidenza il cambiamento del suo volto dopo il percorso di cura contro l'acne.

«Vivo costantemente con l’attenzione di non dare mai più importanza a chi è "conosciuto", ma trattare qualsiasi pelle e persona allo stesso modo, con la medesima cura e accoglienza. Ho insegnato e preteso da tutto il mio team di non fare mai differenza e che ogni anima che sceglie di entrare da quella porta merita tutta la nostra attenzione, qualsiasi nome indossi. E quindi perché ora ti voglio ringraziare pubblicamente? Perché ora sono cresciuta, il tempo è passato e le critiche anche grazie a te non hanno più il peso di prima. Ho capito che chi critica non vive una vita serena», continua Alice Lastrato.

Poi, le parole per Aurora Ramazzotti: «Quindi grazie Aurora, grazie perché senza di te nulla di tutto ciò sarebbe successo. Grazie da parte di quasi tutte le W, che senza le tue pubblicazioni spontanee, oggi non sarebbero “Libere”. Grazie perché non hai mai avuto fretta di vedere risultati e ti sei fidata di me come se ci fossimo sempre conosciute. Eri la prima, non avevi prove di nulla, eppure giorno dopo giorno nonostante anche i peggioramenti non hai mai avuto dubbi. A pelle sì, ci siamo sempre sentite. A pelle io dico che sei sempre stata nella mia vita. Il suono del tuo nome è nei miei ricordi più felici da bambina, quindi si... ti devo qualcosa. Pronta per starti accanto anche in questo momento nuovo, unico e magico. E come sempre per ogni cosa, passo dopo passo, senza fretta, insieme», conclude il suo dolce messaggio per la futura mamma firmandosi «la tua skin therapist Alice».

«Sono io e siamo noi a dover ringraziare te», ha scritto Aurora per poi concludere: «Quanto bene voglio a questa anima qua».

