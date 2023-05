Aurora Ramazzotti e le foto a 19 anni: «Parrucchiere e truccatrice mi dicevano che stavo bene, dovrei querelarli»

di Redazione web

Aurora Ramazzotti e i suoi outfit e look da 19enne fanno sorridere lei e i suoi fan. La figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti condivide nelle sue Instagram stories una carrellata di foto di lei, più giovane e pre maternità, con acconciature e make up sui quali ironizza: «Forse dovrei querelare la truccatrice e il parrucchiere», afferma Aurora, mentre condivide le immagini sostenendo di averne un repertorio davvero molto vario.

Aurora Ramazzotti e l'ipotesi di querela

«Forse dovrei querelare truccatrice e parrucchiere che mi hanno detto che stavo bene», scrive Aurora Ramazzotti sulle sue stories di Instagram.

L'autoironia di Aurora

Tutti abbiamo pensato almeno una volta rivedendoci da grandi quanto fossero assurdi certi vestiti o tagli di capelli fatti in passato, e lo stesso vale per i vip. È proprio quello che è successo ad Aurora Ramazzotti. L'autoironia che la contraddistingue colpisce sempre i suoi follower. I look che ha condiviso nelle sue stories fanno sorridere tutti, ma soprattutto lei che commenta alcuni scatti così: «Qui sicuramente ero in post serata a giudicare dal gonfiore», scrive Aurora.

Aurora Ramazzotti oggi

Oggi è mamma del piccolo Cesare e si gode il successo e la maternità condividendo i momenti salienti con i suoi fan. A detta sua, oggi, ha una serie di scatti migliori, perché in fondo, probabilmente, oggi è la versione migliore di sè.

