Wilma Goich spara a zero sui concorrenti del GfVip: «Non credo alla storia tra Tavassi e Micol, Daniele è fuori per colpa di Oriana»

di Redazione web

Wilma Goich è stata una delle grandi protagoniste di questa edizione del GfVip. L'ex moglie di Edoardo Vianello ha raccontato la sua storia, le esperienze di vita che più l'hanno segnata e inoltre, si è stata al centro dell'attenzione per svariate settimane, per il fatto che provasse un'attrazione nei confronti di Daniele Dal Moro. Nelle scorse ore, Wilma ha rilasciato un'intervista al vetriolo ai microfoni della trasmissione radiofonica "Non Succederà Più", in onda su Radio Radio.

Gf Vip, Andrea Maestrelli per la vittoria "vota" Micol Incorvaia: «Sei quella che è riuscita ad adattarsi meglio qui dentro»

Gf Vip, Milena Miconi e le belle parole a Nikita Pelizon: «L'ho sempre apprezzato»

Antonella Fiordelisi, figuraccia social: una fan si tatua il suo nome e lei ricondivide, ma è un fake. Derisa dai follower

Wilma Goich durante la sua intervista ha espresso la propria opinione su una delle coppie all'ìinterno della casa del GfVip, ovvero quella formata da Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia. La cantante ha detto: «Su Micol e Tavassi penso che ognuno manifesti i sentimenti a modo proprio. Ma, se devo dire che quella è una coppia innamorata, non ci credo. Io ho una visione dell'amore diverso. A volte vedo Tavassi scocciato, annoiato. Poi, per carità, lui è più affettuoso di lei. Io credo che sia strano che non facciano niente, ma se dovessi dare un giudizio sull'amore che c'è tra di loro direi che è un amore molto freddo. Vedo più una storia di convenienza perché lì dentro le coppie funzionano».

Il parere su Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli

Infine, Wilma Goich ha anche parlato della squalifica di Daniele Dal Moro appioppando tutta la colpa a Oriana Marzoli: «Daniele è una persona meravigliosa e sono rimasta malissimo quando lo hanno mandato via perché non era vera la cosa. Lui e Oriana stavano giocando ma lei ha urlato "Aiuto, aiuto mi fai male", facendo pensare che lui fosse stato un po' più violento del solito. Invece non era vero perché stavano giocando, lei voleva togliersi il trucco e lui anche, quindi le ha messo le mani in faccia. Così l'hanno redarguito e poi mandato in confessionale perché pensavano avesse usato un po' di violenza».

Ultimo aggiornamento: Domenica 26 Marzo 2023, 17:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA