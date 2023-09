Vittorio Menozzi, chi è l'ingegnere - modello che fa girare la testa a Heidi Baci

Vittorio Menozzi, chi è: mascella volitiva e viso pulito, Vittorio è uno dei concorrenti "nip" della casa del Grande Fratello. Laureato in ingegneria e modello per passione, Vittorio ha fatto girare la testa a molte concorrenti tra cui l'ambitissima Heidi Baci.

Chi è Vittorio Menozzi

Età: 23 anni

Data di nascita: 25/4/2000

Luogo: Parma

Vive a: Parma

Lavoro: ingegnere con la passione per la musica e la moda

Vittorio ha 23 anni, è nato e vive a Parma.

A questa passione per la musica si aggiunge quella per il mondo della moda che lo ha portato a sfilare anche su passerelle importanti come quelle di Doce & Gabbana. Non è fidanzato, almeno non ufficialmente, tra le suoi follower c'è Giorgia Soleri, ex fidanzata di Damiano David frontman dei Maneskin.

