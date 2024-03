Josh Rossetti infuriato con Varrese, il fratello di Greta aggredisce l'attore dopo la finale: c'entra l'ex moglie Monia

di Dajana Mrruku

La situazione si è decisamente scaldata dopo la finale del Grande Fratello, soprattutto per Massimiliano Varrese e Josh Rossetti. Da poche ore è diventato virale un video in cui il fratello di Greta prende a calci e pugni la macchina nera di Varrese. Rossetti sembrerebbe urlare e sbaritare contro tutte le persone che cercano di fermarlo, invano, e spintona addirittura la fidanzata Monia La Ferrera, rischiando di farla cadere. Ma cosa ha portato il fratello di Greta ad una reazione così violenta ed esagerata? La spiegazione la da Stefano Miele che, sconvolto come tutti i presenti fuori dagli studi, è riuscito poi a fare una diretta su Instagram in cui ha spiegato il motivo della ceca furia di Josh nei confronti di Massimiliano.

La sfuriata di Josh Rossetti

Al termine della puntata finale del Grande Fratello che ha visto vincitrice Perla Vatiero, i concorrenti e gli ospiti presenti in studio sono iniziati ad uscire dagli studi per recarsi nei vari hotel dove alloggiavano. A portarli c'erano le macchine nere del programma. Durante questo momento si sarebbe consumata una scena molto indecorosa e di certo eccessivamente violenta. Josh Rossetti, accecato dalla rabbia, ha iniziato a prendere a calci e pugni prima il muro, poi la macchina che trasportava Massimiliano, ordinando a Varrese di uscire immediatamente dal veicolo.

Il motivo della sfuriata

A rivelare il motivo della sfuriata di Josh Rossetti, è stato Stefano Miele che, durante una live di Instagram ha incontrato Monia e ha rivelato: «Avete sentito cosa è successo? In pratica Massimiliano ha iniziato ad applaudire verso Monia dicendo ‘brava, brava, brava’ e Josh si è arrabbiato. Però posso dire una cosa io? Non c’è giustificazione a tutto questo. E non si possono giustificare comportamenti violenti».

Quindi sarebbe stato tutta una questione di gelosia e provocazioni: Massimiliano ha scoperto della nuova relazione della sua ex con Josh e ha iniziato a provocarla con applausi ironici (forse pensava che tra i due ci potesse essere ancora qualcosa dopo il programma), ma a rispondere alle provocazioni è stato Josh, con molta rabbia e violenza.

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Marzo 2024, 09:39

