Domenica 14 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:33 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

, eliminato dalla casa del Grande Fratello Vip, in studio apunta l’indice su quanti lo hanno attaccato al reality. Prima, però, chiarisce la sua posizione nell'inchiesta di vallettopoli: «Voglio precisare che sono stato vittima di un errore giudiziario, l'inchiesta è stata archiviata quindi non ho fatto nulla per la legge e ancora adesso pago le conseguenze di questo clamore». Forti poi le accuse ache lo ha attaccato per l’atteggiamento verso le donne. «Enrico Silvestrin è un odiatore di professione, è rancoroso nei confronti della vita, non sa le cose. Io ho speso i miei soldi per rendere regine le mie donne». In merito alle accuse mosse da Silvestrin, Merola afferma: «Sto valutando querela».