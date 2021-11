U&D, Diego Tavani rompe il silenzio: «La verità sulla rottura con Ida Platano»

Il cavaliere di “Uomini e donne” Diego Tavani parla per la prima volta della fine dell’improvvisa e inaspettata fine della sua relazione con Ida Platano, conosciuta sotto i riflettori del dating show di Maria De Filippi.

U&D, Diego Tavano: «La verità sulla rottura con Ida Platano»

Diego Tavani, cavaliere di “Uomini e donne” spiega quali sono le ragioni che l‘hanno spinto a mettere fine alla relazione con la dama Ida Platano: «La sera prima della scelta – ha fatto sapere in un’intervista al “Magazine di Uomini e donne” - io avevo deciso di chiudere con Ida e lei lo sapeva. In puntata mi ero sentito solo, e questo si è sommato a tante altre piccole cose. Come ad esempio il fatto che Armando si fosse avvicinato a lei e le avesse confessato di provare qualcosa, oppure al gesto di un suo fan che l’ha raggiunta in negozio per conoscerla… Tante cose che non ho mai raccontato in studio fino all’ultimo, per molteplici motivi e in particolare perché penso che siano questioni da affrontare in coppia, privatamente».

L’avvicinamento di Ida con l'ex Armando Incarnato l'ha infastidito particolarmente: «Sapeva benissimo che non sarei mai uscito da Uomini e Donne fino a che non fossi stato convinto della donna che avevo di fronte. La trasmissione è la mia chance di trovare qualcuno con cui costruire un futuro: se esco dal programma con una persona è per sempre, non ritornerei mai indietro».

