Al Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi condivide il suo passato e fa una rivelazione choc ai suoi inquilini. L'influencer racconta di essere stato picchiato da un suo ex fidanzato e che si trattava del suo primo grande amore. Un'esperienza che lo ha turbato e il cui ricordo apre una ferita mai rimarginata. Era giovanissimo, racconta, parlando del drammatico aneddoto.

Tommaso Zorzi picchiato dal fidanzato, il racconto

«Avevo 19 anni. Andava in Brasile e andavo in Brasile. Andava a Londra e andavo a Londra. Poteva farmi tutto, ho pure perdonato corna», ha svelato Zorzi prima di soffermarsi su quell'episodio di violenza catalizzando l'attenzione dei coinquilini e compagni d'avventura. «Eravamo in discoteca. Io vado fuori a fumare, ritorno e lui stava a tanto così da uno. L’ho tirato per la maglietta, lui si è girato ed iniziamo un po’ ad azzuffarci», ha rivelato.

Tommaso Zorzi picchiato dal fidanzato, la reazione

«Ci sbattono fuori e fuori dalla discoteca mi ha proprio sbattuto per terra – ha raccontato Tommaso Zorzi – mi sono aperto il mento e poi mi ha dato due calci. E quindi lì ho detto no». Di fronte alla rivelazione, sia Stefania Orlando che Giulia Salemi si sono congratulate con lui per aver avuto il coraggio di reagire e chiudere definitivamente la relazione.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Gennaio 2021, 12:37

