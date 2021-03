Tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi dopo il Grande Fratello Vip è calato il gelo. Tommaso Zorzi, trionfatore al Grande Fratello Vip e l’ex coinquilina Giulia Salemi durante la comune ospitata a “Verissimo” infatti non si sarebbero neanche rivolti al parola.

TOMMASO ZORZI E CECILIA CAPRIOTTI, DOPO IL GF VIP CALA IL GELO

Al Grande Fratello Vip l’amicizia fra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi si era già in parte incrinata, ma ora sembra proprio che fra i due continui a non correre buon sangue. Secondo quanto riportato a Ogni Mattina su Tv8 infatti Giulia Salemi, ospite del salotto di Silvia Toffanin di Verissimo, avrebbe tentato di salutare l’ex amico coinquilino, mentre lui si sarebbe girato dall’altra parte per poi “scappare via”.

Secondo le indiscrezioni poi Tommaso Zorzi non avrebbe nessuna intenzione di far marcia indietro e ritrovare il rapporto con l’ex amica Giulia Salemi: “Non ne vuole proprio sapere – si è saputo nella trasmissione condotta da Adriana Volpe - Sono ai ferri corti, anzi cortissimi. Neanche un saluto, zero”.

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Marzo 2021, 21:40

