Striscia la notizia e il caso Marco Bellavia: gli utenti notano un particolare su Charlie Gnocchi

Il popolo dei telespettatori sta discutendo tantissimo dopo che è andato in onda un servizio di Striscia La Notizia sul caso del bullismo subito da Marco Bellavia nella casa del GF Vip. Il telegiornale satirico di Canale 5 ha difatti riportato i momenti salienti del drammatico vissuto dell’ex conduttore di Bim Bum Bam nel reality show firmato Endemol Shine Italy, facendo rivedere (e risentire) le frasi terribili pronunciate nei suoi confronti da parte di numerosi altri concorrenti.

Gf Vip, il gesto inaspettato per Marco Bellavia all'interno della Casa: cosa è successo

L’esercito del web, però, si è reso conto di qualche curioso particolare: non sono mai state mostrate le frasi pronunciate da Charlie Gnocchi nei confronti di Marco Bellavia, pur essendo state particolarmente crudeli. C’è chi sta accusando Striscia di difendere il proprio inviato e chi invece parla di coincidenza. Quale sarà la verità?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: “Moose” from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- GF Vip, Ginevra Lamborghini e l'imitazione di Marco Bellavia: il video che in pochi avevano visto

Ultimo aggiornamento: Giovedì 6 Ottobre 2022, 10:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA