Sossio Aruta, Ursula Bennardo e la proposta al GFVip: matrimonio rimandato. La data da Maria De Filippi

Nessun matrimonio, per ora, fra Sossio Aruta e Ursula Bennardo. L’ex concorrente del Grande Fratello vip aveva fatto la proposta di nozze alla compagnia sotto le telecamere del reality condotto da Alfonso Signorini è costretto a rivedere i suoi piani.

Il grande passo si doveva celebrare quest’estate ma a causa dell’emergenza sanitaria il matrimonio è rimandato al 2021, ma la data precisa verrà svelata all’interno di una delle trasmissioni di Maria De Filippi. L’ex calciatore infatti, come spiega “NuovoTv” è molto legato alla conduttrice, che con “Uomini e donne” ha propiziato la sua storia d’amore con Ursula.

Sossio Aruta e Ursula Bennardo dovranno attendere ancora un po’ prima di diventare legalmente marito e moglie. È infatti saltato, a causa dell’emergenza Coronavirus, il matrimonio che la coppia stava organizzando per l’estate. Sono stati i diretti interessati ad annunciarlo al settimanale Nuovo Tv, spiegando che tutto è stato rimandato al 2021.

La data non è ancora stata ufficializzata: l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha ammesso che verrà rivelata solo ed esclusivamente in tv, alla corte di Maria De Filippi dove è nata la grande storia d’amore con Ursula. Molto probabilmente, però, non sarà prima dell’estate 2021, visto che Sossio e Ursula sognano di sposarsi durante la bella stagione: “Ci piacerebbe sposarci d’estate, ma ormai sarà per il prossimo anno visto che è tutto fermo per l’emergenza sanitaria – (il matrimonio) era già nell’aria.

Ci aveva frenato il fatto che tutti e due eravamo già sposati in chiesa, quindi avremmo dovuto scegliere il matrimonio civile. Ora siamo separati, ma a breve avremo il divorzio. In più, dopo la nascita di Bianca, non mi piace chiamare Ursula “compagna”: voglio che diventi mia moglie”.

