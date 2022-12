Gf Vip, «ecco quanto guadagna Sonia Bruganelli a puntata». Lei smentisce la cifra stellare

Quanto guadagna Sonia Bruganelli al Gf Vip? Una pagina Instagram ha lanciato un'indiscrezione, svelando una ipotetica cifra che potrebbe guadagnare l'opinionista ad ogni puntata del reality show. Non è una novità che la questione cachet faccia sempre discutere, ma questa volta a rompere il silenzio ci ha pensato la moglie di Paolo Bonolis, che è intervenuta sui social per smentire ogni pettegolezzo.

La cifra stellare

Una pagina Instagram sostiene che il cachet di Sonia Bruganelli ammonterebbe circa a 12 mila euro a puntata. L'opinionista ha ripreso il Reel smentendo la fake news: «Sono sempre più affascinata dalle pagine instagram che scrivono quello che gli passa in mente senza avere nessuna idea delle cose di cui parlano». E a corredo del video ha aggiunto: «Ma non è vero!», con tanto di emoticon che se la ridono sotto i baffi.

Quanto guadagna Sonia Bruganelli nel suo ruolo da opinionista non è dato quindi saperlo, ma sicuramente la cifra è ben lontana da 12 mila euro. Al contrario della collega Orietta Berti, che non ha mai smentito né confermato le voci sul suo presunto cachet, alla quale era stato attribuito un cachet stellare pari a 10mila euro per puntata.

