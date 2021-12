Sonia Bruganelli lascerà il Grande Fratello Vip a gennaio? La verità e la sostituzione

Sonia Bruganelli lascerà il Grande Fratello Vip a gennaio 2022? Se lo sono chiesti i fan del programma convinti che il litigio con Alfonso Signorini fosse stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. La moglie di Paolo Bonolis ha pubblicato nelle stories di Instagram un video preso da Tik Tok in cui si parla del suo possibile addio. Dopo un po' di suspance ha chiarito le sue intenzioni.

Sonia Bruganelli lascia il GfVip?

Il Grande Fratello è stato prolungato fino a marzo e molte persone hanno dovuto rivedere i propri impegni. La presenza di Sonia Bruganelli era già incerta, ma è diventata meno probabile dopo che lei ha abbandonato lo studio in seguito a uno scontro con il conduttore. Le voci su un suo addio si sono susseguite e lei ha scelto di commentarle.

In un primo momento l'opinionista ha commentato con emoticon dubbie e ambigue. Poi rispondendo probabilmente ai tanti messaggi che le chiedevano chiarimenti è stata più esplicita. A distanza di tre ore, infatti, Sonia ha postato lo stesso video ma stavolta ha scritto un chiaro: «Ma noooo!». Nel frattempo Parpiglia aveva detto che non avrebbe partecipato a una puntata perché in quei giorni sarà in vacanza. In quell'occasione potrebbe essere sostituita da Eleonoire Casalegno.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 23 Dicembre 2021, 21:00

