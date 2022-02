Soleil Sorge, il primo provino a Uomini e Donne con Mennoia: «Pensai: povero tronista...»

Dalle esperienze passate a quelle presenti, Soleil lascia il segno. Protagonista della sesta edizione del Grande Fratello Vip, non è la prima volta che la Sorge appare in televisione: il suo esordio è stato nel programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne, dove corteggaiva Luca Onestini. Una delle autrici del format, Raffaella Mennoia, l'ha conosciuta per la prima volta e, in un'intervista al settimanale Oggi, ha raccontato alcuni particolari in merito al suo primo provino. «Avrò fatto migliaia di provini, ma il suo me lo ricordo bene. Ne ho incontrate poche con la sua determinazione, capii subito di avere di fronte una ragazza che aveva fatto un investimento su se stessa. Pensai: povero tronista, questa se lo cucinerà all’istante. Una volta portò Luca a fare una sessione di kundalini yoga. Le posizioni erano così spinte che avrebbero messo in imbarazzo chiunque».

Mennoia, poi, commenta anche il percorso di Soleil al Grande Fratello Vip sottolineando come il suo ruolo sia stato centrale nel reality, dove è riuscita a giocare anche d'astuzia, nonostante si sia beccata anche diversi commenti negativi: «Perché la trattano diversamente? La devono fermare. La rivolta delle donne contro Soleil Sorge

Lei al GF Vip? Si possono dire tante cose in merito. Diciamo che a Soleil piacciono i panni della cattiva, ma se vieni ripresa 24 ore al giorno, 7 giorni a settimana, prima o poi esce quello che sei davvero. Poi è al centro di questo triangolo con Alex e Delia. In questo senso penso che sia machiavellica, certo, e la morale ci impone di giudicarla spregiudicata, ma in realtà è una donna single che sta giocando le sue carte, e usa una strategia in un gioco di strategia. Tutti danno la colpa a lei, ma è Alex Belli quello impegnato».

