Soleil Sorge, dopo il Gf Vip ha le idee chiare: «Gioco a sedurre ma cerco un uomo solido»

Continua a far parlare di sè Soleil Sorge, anche dopo la fine del reality GF Vip. «Gioco a sedurre ma cerco un uomo solido, con il mio fidanzato ci siamo rivisti, è stato come mangiare il mio gelato preferito» ha dichiarato l'influencer in una intervista al settimanale "Chi". «Sono una Pupa con l'anima» racconta, parlando della sua nuova avventura come opinionista nel programma de "La Pupa e il Secchione show", il reality condotto da Barbara D'Urso.

«Mi attaccano perché fa comodo - prosegue - ma ho già dato luce ad altre persone in questi sei mesi, ora gioco un'altra partita». Naturalmente si riferisce agli scontri con Mila Suarez e Maria Laura De Vitis, che in "La Pupa e il secchione" non perdono occasione per attaccarla: «Si sono messe d'accordo», sottolinea. Quanto ad Alex Belli, con il quale ha flirtato nella Casa e baciato più volte, spiega: «Se voglio una cosa me la prendo, sono una primadonna, ma ho dei valori e prima di tutto c'è il valore della sincerità. Mi sono sorpresa di come, per amicizia, io abbia messo da parte l'orgoglio».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 24 Marzo 2022, 22:33

