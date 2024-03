Simona Tagli, profezia sbagliata: il gesto nella notte tra Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi sorprende tutti

I litigi tra Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi, al Grande Fratello, hanno fatto rumore nel corso delle ultime settimane, tanto che tra i due c'è stato un susseguirsi incredibile di discussioni di ogni tipo. Proprio a riguardo, è arrivata una profezia da parte di Simona Tagli, che ha letto le carte ai due concorrenti del reality show di Casa Mediaset, venendo smentito subito dopo dal comportamento del ragazzo calabrese nei confronti della coinquilina.





La reazione di Beatrice Luzzi a quella scena tra Garibaldi e Anita dopo la puntata, fa tanta tenerezza. Come ha reagito

La previsione di Simona Tagli

Ma cosa aveva previsto Simona? E come hanno fatto Giuseppe ed Anita a confutare nel giro di pochi istanti quella profezia? E, soprattutto, come si evolverà adesso il loro rapporto (così terribile nelle ultime settimane). Non ci resta che andare a scoprirlo insieme!

Photo credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music by Korben MKdB

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Marzo 2024, 08:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA