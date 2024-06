Anita Olivieri e Alessio Falsone, amore finito. Simona Tagli: «L'avevo predetto che sarebbero durati 38 giorni»

di Cristina Siciliano

Le previsioni di Simona Tagli si sono avverate. L'ex gieffina, attenta osservatrice delle dinamiche nella casa del Grande Fratello, aveva ammesso che secondo lei, una volta usciti dal reality, la coppia formata da Anita Olivieri e Alessio Falsone sarebbe durata poco più di un mese. E così è stato: poco dopo la fine del Gf, i due si sono lasciati a causa di «differenze caratteriali e abitudini diverse».

Il commento di Simona Tagli

«La storia tra i due è già finita ma noi della casa lo avevamo predetto - ha spiegato Simona Tagli a Radio Cusano -. Io e Beatrice avevamo dato loro un tempo prestabilito, "durano 38 giorni" avevamo detto. Dalla casa le cose si vedono in maniera diversa. Tante coppie che nascono lo fanno anche in modo strumentale. Paolo e Letizia così come Mirko e Perla hanno sempre detto che le loro storie fossero autentiche, sono sempre nel dubbio quando una coppia si crea in prossimità di una nomination».

Simona Tagli ha espresso la sua opinione anche sul tentativo di Giuseppe Garibaldi di voler riconquistare Beatrice Luzzi. «Lui si è dichiarato tardi e ha avuto tantissimi dubbi.

Ultimo aggiornamento: Sabato 8 Giugno 2024, 18:27

