Festa del Gf Vip, Sarah Altobello racconta i retroscena. «Edoardo Tavassi grezzo e falso. E Romita...»

Qualche sera fa a Roma si è tenuta la festa del GfVip dove erano presenti tutti gli ex concorrenti che hanno partecipato a questa settima edizione del reality show. I gieffini si sono rivisti fuori dalla casa a una settimana dal termine del reality show. Sarah Altobello, in un'intervista rilasciata ai microfoni di Radio Radio, ha raccontato le proprie impressioni in merito alla serata: secondo lei le due fazioni, "Spartani" e "Persiani", continuano ad esistere anche fuori dal programma.

Le dichiarazioni di Sarah Altobello

Sarah Altobello nel programma radiofonico "Non succederà più", ha detto: «Ho visto Edoardo Donnamaria, Antonella Fiordelisi, ho ballato con loro. Tavassi non l'ho visto. Hanno continuato ad avere questo modus operandi che c'era nella casa, io sono sempre stata libera, non mi sono mai schierata neanche per finzione. Questa cosa l'ho pagata, perché la gente si è schierata con loro». Poi, la showgirl ha parlato di Edoardo Tavassi: «Per quanto possa essere un comico, con me aveva un modo di fare per niente interattivo, imprecava con parolacce, con modi di dire grezzi. Falsetto? Con me sì».

Le parole su Attilio Romita

Sarah Altobello ha anche raccontato l'incontro post reality con Attilio Romita, al quale si era molto avvicinata all'interno della casa del GfVip: «Io lo rispetto, mi ci sono avvicinata da amica, mi ci ero affezionata. Mi dispiace che si sia creato il marasma, l'ho fatto per il bene, mai per il male. Lo saluto in maniera blanda, educata. Non mi metto a chiacchierare con lui, non vado oltre. Ho imparato il perdono nella casa».

